54-летняя супермодель показала фигуру в купальнике

Датская супермодель Хелена Кристенсен показала фотографии в купальнике. Соответствующими снимками она поделилась в Instagram*. На опубликованных кадрах 54-летняя Хелена Кристенсен, одетая в слитный асимметричный купальник фисташкового цвета, позирует на песчаном побережье. Волосы супермодели распущены, а на лице нет макияжа.

Фото: Газета.Ru Газета.Ru

"Я бы в любой день обменяла ноги на русалочий хвост", — говорится в подписи к публикации.

Подписчики Хелены Кристенсен восхитились ее подтянутой фигурой в комментариях. "Как можно не стареть?", "Топ-модель на века", "Лучшее тело в мире", "Выглядите на 25, не больше!", "Совершенство", — писали интернет-пользователи.