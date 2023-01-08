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1 час назад

54-летняя супермодель Хелена Кристенсен показала фигуру в купальнике

Газета.Ru

Датская супермодель Хелена Кристенсен показала фотографии в купальнике. Соответствующими снимками она поделилась в Instagram*. На опубликованных кадрах 54-летняя Хелена Кристенсен, одетая в слитный асимметричный купальник фисташкового цвета, позирует на песчаном побережье. Волосы супермодели распущены, а на лице нет макияжа.

54-летняя супермодель показала фигуру в купальнике
Фото: Газета.RuГазета.Ru

"Я бы в любой день обменяла ноги на русалочий хвост", — говорится в подписи к публикации.

Подписчики Хелены Кристенсен восхитились ее подтянутой фигурой в комментариях. "Как можно не стареть?", "Топ-модель на века", "Лучшее тело в мире", "Выглядите на 25, не больше!", "Совершенство", — писали интернет-пользователи.

Начавшая модельную карьеру в 1980-е, Хелена Кристенсен по-прежнему остается востребованной манекенщицей. В прошлом году она приняла участие в показе "Vogue World: New York" в честь 130-летия издания, снялась в рекламе нижнего белья Coco de Mer London и обуви Tamara Mellon. Ранее "Газета.Ru" рассказала о том, что Хелена Кристенсен искупалась в ледяной воде в свой день рождения.

Звёзды,Хелена Кристенсен,
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