54-летняя супермодель показала фигуру в купальнике

Датская супермодель Хелена Кристенсен показала фотографии в купальнике. Соответствующими снимками она поделилась в Instagram*. На опубликованных кадрах 54-летняя Хелена Кристенсен, одетая в слитный асимметричный купальник фисташкового цвета, позирует на песчаном побережье. Волосы супермодели распущены, а на лице нет макияжа.
"Я бы в любой день обменяла ноги на русалочий хвост", — говорится в подписи к публикации.
Подписчики Хелены Кристенсен восхитились ее подтянутой фигурой в комментариях. "Как можно не стареть?", "Топ-модель на века", "Лучшее тело в мире", "Выглядите на 25, не больше!", "Совершенство", — писали интернет-пользователи.
Начавшая модельную карьеру в 1980-е, Хелена Кристенсен по-прежнему остается востребованной манекенщицей. В прошлом году она приняла участие в показе "Vogue World: New York" в честь 130-летия издания, снялась в рекламе нижнего белья Coco de Mer London и обуви Tamara Mellon. Ранее "Газета.Ru" рассказала о том, что Хелена Кристенсен искупалась в ледяной воде в свой день рождения.