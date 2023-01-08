Митя Фомин: «Не вижу себя в отношениях»

Популярный певец Митя Фомин - человек очень публичный: он не только активно выступает и много гастролирует, но и охотно принимает участие в сборных концертах, участвует в телешоу. Нам удалось поговорить с артистом и о музыке в целом, и о личном...

Фото: Мир новостей Мир новостей

- Часто говорят, что в шоу-бизнесе дружбы нет. А у вас много друзей?

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- Конечно! Я дружу со многими людьми, и не только из шоу-бизнеса. Но не хочу называть людей, с которыми дружу, потому что, как мне кажется, это очень интимная вещь. И лучше дружбу по большому счету не проверять: придет время и она проверит себя сама. А история с вопросом о том, кому ты можешь позвонить за полночь, для меня вообще неактуальна. Да половине Москвы могу позвонить! Никто не спит, и многие придут на помощь, если понадобится, и очень многие предложат ее. Но я считаю, что свои проблемы надо решать самому и только в крайнем случае - с самыми близкими.

- Как, по-вашему, изменился шоу-бизнес за последние 20 лет?

- Мне кажется, что в лучшую сторону. На смену... нет, точнее, рядом с привычной обоймой артистов появились очень интересные имена, самобытные образы, яркие, красивые и запоминающиеся песни. Мы обросли, что называется, качеством. И приятно то, что большая часть сделанного когда-то тоже не забыта. На этом делаются имена, на этом делаются ремейки, каверы, слава, деньги. Очень много переработанного материала, и сделано это неплохо.

- То есть вы не против, когда перепевают хиты прошлых лет?

- Я отношусь к этому замечательно! Это важно - давать песням вторую жизнь. И некоторые артисты делают это действительно отлично. Могу сказать, что Антон Токарев взял песню «Седьмой лепесток» группы Hi-Fi и сделал из нее новый суперхит. То есть некоторые люди, которые родились после 2000 года, даже не подозревают, что эта песня была исполнена раньше другими музыкантами.

- А какие хиты из прошлого вы сами любите?

- Вы знаете, я до сих пор не прощаюсь со своей коллекцией CD-дисков! Они у меня лежат на чердаке. Мне все говорят: «Выброси уже! Это никому не нужно - есть же электронные носители, какие-то файлообменники». А я не могу! Потому что для меня каждый диск - это мгновения моей жизни. Я привозил их из самых разных стран, при самых разных обстоятельствах приобретал их в самых разных местах. И для меня эти ощущения настолько важны, что физически невозможно ни на что это променять. Как только я ставлю диск - тут же понимаю, что помню и знаю весь этот альбом и мог бы пропеть это от начала до конца. Это может быть все что угодно - группа «Браво», Depeche Mode или кто-то другой - я могу до бесконечности перечислять...

- Вы завидный холостяк. Неужели до сих пор не встретили свою даму сердца?