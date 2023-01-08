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55 минут назад

Образ Серябкиной в прозрачном костюме восхитил пользователей сети

Мослентаиещё 1

Видеозаписями и фото с выступления поделилась со своими подписчиками в Telegram-канале российская певица, экс-солистка группы Serebro Ольга Серябкина. Образ артистки восхитил пользователей сети.

Серябкина прозрачном костюме восхитила пользователей сети
Фото: МослентаМослента

«Оль, ну красотка! Молодость рулит», «Как тебе идет, я не могу», «Очень красивая Оля», «Очень похудела», «Самая красивая!» — прокомментировали юзеры.

Серябкина предстала перед поклонниками в откровенном образе — полупрозрачном белом костюме, оголяющем часть живота и плечи.

Ранее видеозаписью с выступления в откровенном образе поделилась певица Ольга Бузова. Наряд артистки восхитил пользователей сети.

Звёзды,Ольга Бузова,Ольга Серябкина,
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