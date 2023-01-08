Бузова нагадала себе свадьбу в наступившем году

Телеведущая и певица добилась Ольга Бузова добилась больших успехов в карьере, но личная жизнь пока не складывается. Звезда не стесняется обсуждать это со своими подписчиками в соцсетях и делится сокровенным.

В этом году Ольга Бузова решила загадать желания и узнать, какие из них исполнятся. В кругу подруг певица зажгла свечу и расставила вокруг нее стаканчики, в которые вложила бумажки с написанными на них желаниями.