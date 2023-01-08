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2 часа назад

Бузова нагадала себе свадьбу в наступившем году

Катя Кобышева

Телеведущая и певица добилась Ольга Бузова добилась больших успехов в карьере, но личная жизнь пока не складывается. Звезда не стесняется обсуждать это со своими подписчиками в соцсетях и делится сокровенным.

Бузова нагадала себе свадьбу в наступившем году
Фото: РИА НовостиРИА Новости

В этом году Ольга Бузова решила загадать желания и узнать, какие из них исполнятся. В кругу подруг певица зажгла свечу и расставила вокруг нее стаканчики, в которые вложила бумажки с написанными на них желаниями.

«Я буду путешествовать, я куплю квартиру, и я… В этом году… Выйду замуж!», - вот такое желание вытянула Ольга Бузова.

Оно должно непременно исполниться.

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