Бузова нагадала себе свадьбу в наступившем году

Телеведущая и певица добилась Ольга Бузова добилась больших успехов в карьере, но личная жизнь пока не складывается. Звезда не стесняется обсуждать это со своими подписчиками в соцсетях и делится сокровенным.
В этом году Ольга Бузова решила загадать желания и узнать, какие из них исполнятся. В кругу подруг певица зажгла свечу и расставила вокруг нее стаканчики, в которые вложила бумажки с написанными на них желаниями.
«Я буду путешествовать, я куплю квартиру, и я… В этом году… Выйду замуж!», - вот такое желание вытянула Ольга Бузова.
Оно должно непременно исполниться.
Ранее Шакира отреагировала на новый роман экс-возлюбленного Пике