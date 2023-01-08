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2 минуты назад

Принцу Гарри могут запретить въезд в США за обман при получении визы

Inc-News

Младший сын британского короля умолчал о некоторых аспектах своего прошлого при получении визы.

Принцу Гарри могут запретить въезд в США за обман при получении визы
Фото: Inc-NewsInc-News

Уже не первый год проживающий с семьей в Америке принц Гарри, готовится к выходу своей скандальной автобиографической книги «Запасной».

Пока же он раздает интервью налево и направо, раскрывая некоторые подробности своего произведения.

Например, недавно он вспомнил о своей бурной молодости, в которой находилось место, в том числе, и запрещенным веществам.

Только вот забыл герцог Сассекский о законах страны, в которой проживает. При заполнении анкеты на получение долгосрочной визы несколько лет назад Гарри не указал ничего подобного. А значит, ввел американские власти в заблуждение.

Согласно действующим в США законам, суд в короткие сроки может лишить человека права пребывания на территории страны и потребовать покинуть ее без права вернуться.

Принц Гарри признался в употреблении запрещенных веществ

Как сообщают американские СМИ, этот вопрос в ближайшее время может быть рассмотрен. Другое дело, что принц Гарри относится к «важным знаменитостям», дела которых рассматривают в особом порядке.

И это означает, что шанс на прощение со стороны американской фемиды у Гарри есть. В ином случае его могут просто выслать из страны. Кстати, Меган Маркл и их общим детям это не грозит.

Звёзды,принц Гарри,
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