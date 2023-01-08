Эмили Ратаковски: «Я притягиваю худших мужчин»

31-летняя модель/актриса посетовала на неготовность представителей сильного пола выстраивать серьёзные отношения.

Эмили Ратаковски испытывает неудовлетворённость личной жизнью. Летом она развелась после четырёх лет брака с актёром/продюсером Себастьяном Бир-Макклардом. Успела повстречаться за прошедшее время с Брэдом Питтом, диджеем Орацио Риспо, художником Джеком Гриром и комиком Питом Дэвидсоном. Но ни с кем из них темноволосая красавица не нашла взаимопонимания.

В новом эпизоде подкаста High Low with EmRata она решила подвести итоги этого неудачного периода. По её мнению, причина заключается в неправильном посыле, который современные мужчины закладывают в отношения. «Они реально думают, что хотят независимую женщину, а, на самом деле, нет. Они думают:

«Ты особенная. И я сделал это». А дальше они выхолащиваются, не зная, что делать с этими чувствами. Начинают обижаться на тебя, потом начинают разрушать тебя. И в конце концов, ты возвращаешься на круги своя».

По словам Эмили, сама она в отношениях с противоположным полом наступает на одни и те же грабли.