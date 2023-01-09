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3 часа назад

Сын Алибасова опроверг сообщения об ухудшении здоровья отца

Слово и Дело

Сын продюсера группы «На-На» Бари Алибасова опроверг информацию об ухудшении здоровья отца. Об этом информирует телеканал «360».

Сын Алибасова опроверг сообщения об ухудшении здоровья отца
Фото: Слово и ДелоСлово и Дело

Telegram-канал «112» сообщал, что Алибасову понадобилась помощь медиков. Утверждалось, что продюсер пожаловался на головокружение и нарушение координации движений.

Бари Алибасов-младший заявил, что ничего по этому поводу не знает. По его словам, с его отцом «все вроде хорошо».

В сентябре стало известно, что Алибасов оказался в лечебном учреждении из-за проблем с позвоночником. Незадолго до госпитализации он неудачно упал. Проблемы со спиной были вызваны тем, что Алибасов пытался перепрыгнуть через барабанную установку.

Звёзды,Бари Алибасов,
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