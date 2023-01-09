Сын Алибасова опроверг сообщения об ухудшении здоровья отца

Сын продюсера группы «На-На» Бари Алибасова опроверг информацию об ухудшении здоровья отца. Об этом информирует телеканал «360».

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Telegram-канал «112» сообщал, что Алибасову понадобилась помощь медиков. Утверждалось, что продюсер пожаловался на головокружение и нарушение координации движений.

Бари Алибасов-младший заявил, что ничего по этому поводу не знает. По его словам, с его отцом «все вроде хорошо».