Сын Алибасова опроверг сообщения об ухудшении здоровья отца

Сын продюсера группы «На-На» Бари Алибасова опроверг информацию об ухудшении здоровья отца. Об этом информирует телеканал «360».
Telegram-канал «112» сообщал, что Алибасову понадобилась помощь медиков. Утверждалось, что продюсер пожаловался на головокружение и нарушение координации движений.
Бари Алибасов-младший заявил, что ничего по этому поводу не знает. По его словам, с его отцом «все вроде хорошо».
В сентябре стало известно, что Алибасов оказался в лечебном учреждении из-за проблем с позвоночником. Незадолго до госпитализации он неудачно упал. Проблемы со спиной были вызваны тем, что Алибасов пытался перепрыгнуть через барабанную установку.