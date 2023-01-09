Звезда саги о Гарри Поттере сильно изменилась после беременности

Французская актриса Клеманс Поэзи запомнилась многим по роли Флер Делакур в саге о Гарри Поттере. Однако с тех пор девушка изменилась кардинальным образом, пишет «ПОПКОРНNEWS».

Фото: Слово и Дело Слово и Дело

Издание вспомнило, как начиналась карьера Поэзи. В 1999 году она исполнила эпизодическую роль в сериале «Сердитый человек», а позже ей досталась роль Марии Стюарт в телефильме «Заговор против короны». После этого на молодую девушку посыпались предложения о сьемках.