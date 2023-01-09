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2 часа назад

Французская актриса Клеманс Поэзи сильно изменилась после третьей беременности

Слово и Дело

Французская актриса Клеманс Поэзи запомнилась многим по роли Флер Делакур в саге о Гарри Поттере. Однако с тех пор девушка изменилась кардинальным образом, пишет «ПОПКОРНNEWS».

Звезда саги о Гарри Поттере сильно изменилась после беременности
Фото: Слово и ДелоСлово и Дело

Издание вспомнило, как начиналась карьера Поэзи. В 1999 году она исполнила эпизодическую роль в сериале «Сердитый человек», а позже ей досталась роль Марии Стюарт в телефильме «Заговор против короны». После этого на молодую девушку посыпались предложения о сьемках.

Личная жизнь актрисы для многих остается загадкой, поскольку она не особо публичный человек. Сейчас известно, что Поэзи была трижды беременна, а в сильно похудевшей девушке уже мало кто узнает ту самую Флер Делакур из «поттерианы».

Звёзды,Гарри Поттер,
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