Сестра Ольги Бузовой сменила прическу и стала копией певицы

Блогер Анна Бузова внесла изменения в свой внешний вид с помощью прически. Знаменитость из-за нового образа стала похожа на старшую сестру — певицу Ольгу Бузову.

Фото: Слово и Дело Слово и Дело

Бизнесвумен собрала свои волосы в пучок. Она показала лайфхак, который помогает сделать челку без использования ножниц. Результатом Бузова-младшая поделилась в социальных сетях. В конце опубликованного ролика сестра знаменитой певицы накрасила губы красной помадой. Поклонники заметили, что с новой прической она стала копией исполнительницы.

«Это не Аня! Это — Оля!»; «Вы с Олей прямо близнецы», — отметили подписчики в комментариях к публикации.