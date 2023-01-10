Сестра Ольги Бузовой сменила прическу и стала копией певицы

Блогер Анна Бузова внесла изменения в свой внешний вид с помощью прически. Знаменитость из-за нового образа стала похожа на старшую сестру — певицу Ольгу Бузову.
Бизнесвумен собрала свои волосы в пучок. Она показала лайфхак, который помогает сделать челку без использования ножниц. Результатом Бузова-младшая поделилась в социальных сетях. В конце опубликованного ролика сестра знаменитой певицы накрасила губы красной помадой. Поклонники заметили, что с новой прической она стала копией исполнительницы.
«Это не Аня! Это — Оля!»; «Вы с Олей прямо близнецы», — отметили подписчики в комментариях к публикации.
Блогер тоже принимала участие в шоу «Дом-2». Однако ей не удалось задержаться в проекте, как ее старшей сестре. Бузова-младшая ушла из передачи спустя 28 дней. Сейчас она владеет собственным магазином одежды.