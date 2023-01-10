Звёзды
Новый год 2023
Психология
Еда
Любовь
Здоровье
Тесты
Красота
Гороскопы
+8° в 
USD 69.61EUR 74.54
Войти в почту
2 часа назад

Сестра Ольги Бузовой сменила прическу и стала копией певицы

Слово и Делоиещё 1

Блогер Анна Бузова внесла изменения в свой внешний вид с помощью прически. Знаменитость из-за нового образа стала похожа на старшую сестру — певицу Ольгу Бузову.

Сестра Ольги Бузовой сменила прическу и стала копией певицы
Фото: Слово и ДелоСлово и Дело

Бизнесвумен собрала свои волосы в пучок. Она показала лайфхак, который помогает сделать челку без использования ножниц. Результатом Бузова-младшая поделилась в социальных сетях. В конце опубликованного ролика сестра знаменитой певицы накрасила губы красной помадой. Поклонники заметили, что с новой прической она стала копией исполнительницы.

«Это не Аня! Это — Оля!»; «Вы с Олей прямо близнецы», — отметили подписчики в комментариях к публикации.

Блогер тоже принимала участие в шоу «Дом-2». Однако ей не удалось задержаться в проекте, как ее старшей сестре. Бузова-младшая ушла из передачи спустя 28 дней. Сейчас она владеет собственным магазином одежды.

Звёзды,Анна Бузова,Ольга Бузова,
3
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители