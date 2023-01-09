Сестра Градского объяснила, почему отказалась от наследства

Двоюродная сестра Александра Градского Наталья внезапно отказалась от наследства в пользу близких музыканта. Она назвала причины такого решения.
«Я отказываюсь судиться с наследниками брата. Суд, скорее всего, был бы долгим, непростым и затратным – по времени, деньгам, нервам. Мое время мне дороже», – заявила Наталья.
После смерти Градского она была серьезно настроена вернуть квартиру на Бережковской набережной и дачу в элитном поселке Расторгуево. По словам Натальи, недвижимость принадлежала ее покойному отцу.
Тем не менее за дачу двоюродная сестра музыканта все же хочет побороться. Она выяснила, что Градский так и не записал дом на себя, а значит, он не входит в наследство.
Также Наталья сходила на могилу отца, которую Александр Градский якобы от нее скрывал. Впервые за 20 лет женщина смогла принести цветы папе, передает «Пятый канал».