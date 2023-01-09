Сестра Градского объяснила, почему отказалась от наследства

«Я отказываюсь судиться с наследниками брата. Суд, скорее всего, был бы долгим, непростым и затратным – по времени, деньгам, нервам. Мое время мне дороже», – заявила Наталья.

После смерти Градского она была серьезно настроена вернуть квартиру на Бережковской набережной и дачу в элитном поселке Расторгуево. По словам Натальи, недвижимость принадлежала ее покойному отцу.

Тем не менее за дачу двоюродная сестра музыканта все же хочет побороться. Она выяснила, что Градский так и не записал дом на себя, а значит, он не входит в наследство.