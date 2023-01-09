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2 часа назад

Джулия Фокс считает, что Канье Уэст не знает ее полного имени

runews24.ru

Рэпер после расставания со своей женой Ким Кардашьян недолго крутил роман с Джулией Фокс.

Джулия Фокс считает, что Канье Уэст не знает ее полного имени
Фото: Runews24.ruRunews24.ru

Модель Джулия Фокс заявила, что ее бывший возлюбленный рэпэр Канье Уэст не знает о ней никаких подробностей, в том числе и полное имя.

В эфире программы «Смотрите, что происходит: Прямой эфир» модель рассказала о своем месячном романе со знаменитым рэпером.

«Мы были с ним вместе около минуты. Не думаю, что он знает мое полное имя или что-то в этом роде», — пояснила теледива.

Она также рассказала, что после разрыва отношений с рэпером находилась в одной большой комнате с его экс-женой Ким Кардашьян, но о нем они не разговаривали.

«Мы никогда не разговаривали с Ким. Комната было большая, я была в одном конце, а она — в другом», — вспоминает модель.

Звёзды,Джулия Фокс,Ким Кардашьян,
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