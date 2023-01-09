Хирург рассказала, почему похожи Решетова и Самойлова

Надежда Петраш, пластический хирург, перечислила процедуры, которые, по ее мнению, делали Оксана Самойлова и Анастасия Решетова. Она рассказала, что девушки похожи из-за того, что делают одинаковую коррекцию лица. Об этом сообщает StarHit.

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Пластический хирург проанализировала фотографии звезд до того, как они были популярны и сравнила с тем, как их лица выглядят сейчас. Она пришла к выводу, что обе девушки делали несколько одинаковых процедур. Так, например, она назвала коррекцию губ, подбородка, углов челюсти и скул филлерами.

По мнению Петраш, звезды прибегали к листингу лба. Это можно заметить по линии бровей, которые выходят за границы надбровных дуг. Также Решетова и Самойлова делают себе уколы ботокса.