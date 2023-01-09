Стало известно, с кем Слава отдыхает на Мальдивах

Анастасия Сланевская, известная как певица Слава, рассказала недавно о расставании со своим гражданским мужем Анатолием Данилицким. Пара была в отношениях 20 лет. «Еще одна новость под Новый год: я официально рассталась с Анатолием. Причины рассказывать не хочу, потому что было очень много всего хорошего, но в последние годы было очень много всего плохого. Так что я, красивая и прекрасная, талантливая, готова к новым отношениям», — призналась тогда артистка.

Фото: Super.ru Super.ru

Сегодня стало известно, что Слава и Анатолий вместе отдыхают на Мальдивах. В тот момент, когда каникулы у всех только-только закончились, у бывших влюбленных они начались: Анастасия и Анатолий с общей дочерью Антониной, сестрой Славы Еленой и ее сыном Елисеем прибыли на Мальдивы только сегодня. Певица уже успела похвастать роскошной виллой на берегу океана и, конечно, отличной погодой. Что же, ждем фото Славы в купальнике и, поеживаясь от 30-градусного мороза, завидуем, как говорится, молча.

Напомним, ранее Слава призывала подписчиков знакомить ее с мужчиной мечты, к которому она, к слову, предъявляет скромные требования.

«Буду счастлива познакомиться с сексуальным, красивым, богатым, ответственным, заботливым, чтобы вкусно пах, симпатичным мужчиной, честным и порядочным», — огласила Слава список.