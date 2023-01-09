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1 час назад

«Вы где старуху видели?»: Долина посоветовала критикам ее внешности проверить зрение

Вечерняя Москва

Российская певица Лариса Долина опубликовала в Сети видео, где она в откровенном виде пошла танцевать на пляже на Мальдивах. Люди раскритиковали внешний вид и танцы артистки. В связи с этим Долина решила дать жесткий ответ критикам ее внешности в своем микроблоге.

Долина посоветовала критикам ее внешности проверить зрение
Фото: Вечерняя МоскваВечерняя Москва

Так, она посоветовала хейтерам решить проблемы со зрением.

— Вы где старуху видели, а? Глаза откройте или сходите к врачу, чтобы зрение поправить! Я выгляжу и чувствую себя максимум на 35–40, — написала она.

Также певица в другой публикации отметила, что ей жаль снобов, которые выливают свой негатив и оставляют язвительные комментарии под ее фотографиями и видео.

Звёзды,Лариса Долина,
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