Долина посоветовала критикам ее внешности проверить зрение

Российская певица Лариса Долина опубликовала в Сети видео, где она в откровенном виде пошла танцевать на пляже на Мальдивах. Люди раскритиковали внешний вид и танцы артистки. В связи с этим Долина решила дать жесткий ответ критикам ее внешности в своем микроблоге.