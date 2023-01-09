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2 часа назад

Звезда сериала «Триггер» Ангелина Стречина едва не погибла на каникулах и обратилась к подписчикам

Super.ru

Актриса сериалов «Триггер» и «Сестры» сообщила, что на днях чудом осталась в живых после страшного инцидента.

Звезда «Триггера» едва не погибла на каникулах
Фото: Super.ruSuper.ru

«Вчера мы отравились угарным газом, — рассказала девушка в Инстаграме (запрещен в РФ). — Я всегда задавалась вопросом, как же люди в таких ситуациях не понимают, что что-то идет не так? Вчера я просто отключилась».

В шаге от трагедии Ангелина оказалась во время приема ванны. В какой-то момент из крана неожиданно пошла холодная вода, поэтому девушка попросила бойфренда Илью проверить, все ли нормально с газовой колонкой.

«Дальше помню, как все перед глазами стало двоиться, я уже лежу в зале, а Илья в панике спрашивает меня, слышу ли я его».

По словам Ангелины, она ничего не успела понять, а в живых они остались благодаря Илье, который успел сориентироваться в ситуации.

Актриса обратилась к подписчикам с призывом быть внимательными:

«Если вы чувствуете запах газа или продуктов горения — сразу проверяйте, в чем дело».

Присоединяемся к призыву и рады, что Ангелина и ее бойфренд спасены!

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