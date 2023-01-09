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2 часа назад

Ляйсан Утяшева рассказала, как приводит себя в форму после новогодних праздников

runews24.ru

Гимнастки призналась, что до сих пор ей тяжело живется с мужем, который никогда не ограничивает себя в еде и не поправляется, но она научилась с этим мириться.

Ляйсан Утяшева рассказала, как приходит в форму после праздников
Фото: Runews24.ruRunews24.ru

Спортсменка и телеведущая Ляйсан Утяшева рассказала, как приводит себя в форму после праздников.

На своей странице в социальных сетях теледива призналась, что старается не нагружать свой организм едой и напитками. Например, он старается есть меньше мяса, не пьет йогурты и пакетированные соки, отдавая предпочтения супам и ухе. Сахар и мучное же артистка заменила бататом.

Также гимнастка напомнила о пользе массажа, похода в баню и скрабирования кожи. По ее словам, травяной чай хорошо выводит токсины и шлаки из организма. В тонус же ее приводит ныряние в ледяную купель.

Жена юмориста также отметила, что мечтает о том, чтобы у их общей дочери Софии был такой же метаболизм, как у Павла Воли. По ее словам, артист может есть 12 часов в день без остановки в праздничные дни, но все равно не набирает вес за счет хорошего метаболизма.

Звёзды,Ляйсан Утяшева,
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