Ляйсан Утяшева рассказала, как приходит в форму после праздников

Гимнастки призналась, что до сих пор ей тяжело живется с мужем, который никогда не ограничивает себя в еде и не поправляется, но она научилась с этим мириться.

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Спортсменка и телеведущая Ляйсан Утяшева рассказала, как приводит себя в форму после праздников.

На своей странице в социальных сетях теледива призналась, что старается не нагружать свой организм едой и напитками. Например, он старается есть меньше мяса, не пьет йогурты и пакетированные соки, отдавая предпочтения супам и ухе. Сахар и мучное же артистка заменила бататом.

Также гимнастка напомнила о пользе массажа, похода в баню и скрабирования кожи. По ее словам, травяной чай хорошо выводит токсины и шлаки из организма. В тонус же ее приводит ныряние в ледяную купель.