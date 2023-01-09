Жена Джастина Бибера рассказала о восстановлении после инсульта

«Я немного страдала от ПТСР, от страха, что это повторится снова. Я чувствовала, что никогда больше не хочу испытывать это. Понимаете, это было так страшно, так неприятно, так сбивало с толку во всех отношениях, которые вы только можете себе представить», — рассказала 26-летняя модель.