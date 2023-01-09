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1 час назад

Жена Джастина Бибера рассказала о тяжелом восстановлении после инсульта

Lenta.ruиещё 1

Американская модель, жена поп-исполнителя Джастина Бибера Хейли Бибер призналась, что после перенесенного микроинсульта страдала от ПТСР (посттравматическое стрессовое расстройство). О тяжелом восстановлении после инсульта она рассказала в подкасте журнала Vogue, который цитирует издание People.

Жена Джастина Бибера рассказала о восстановлении после инсульта
Фото: Lenta.ruLenta.ru

По словам Бибер, после болезни ее одолевала повышенная тревожность.

«Я немного страдала от ПТСР, от страха, что это повторится снова. Я чувствовала, что никогда больше не хочу испытывать это. Понимаете, это было так страшно, так неприятно, так сбивало с толку во всех отношениях, которые вы только можете себе представить», — рассказала 26-летняя модель.

Сразу после госпитализации, продолжила Бибер, ей было тяжело рассказывать о пережитом.

«Даже записывать видео для моего канала на YouTube было тяжело. Это вызывало воспоминания о том, через что я прошла. Но мне уже легче, и со временем говорить об этом стало проще», — добавила звезда.

Сейчас, объяснила Бибер, она больше не испытывает постоянного страха повторения болезни и учится наслаждаться жизнью заново без приступов тревоги.

Звёзды,Джастин Бибер,
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