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52 минуты назад

Ольга Орлова рассказала, что ее муж не носит обручальное кольцо

Газета.Ru

Телеведущая и певица Ольга Орлова опубликовала в социальных сетях фото с супругом Валерием без обручального кольца.

Орлова рассказала, почему ее муж не носит обручальное кольцо
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Орлова объяснила, что муж не носит кольцо и опровергла слухи о том, что в их семье разлад. Артистка пошутила, что все средства ушли на ее украшение.

В 2021 году Орлова вышла замуж за бизнесмена по имени Валерий. Позже певица объявила о беременности. Ребенок должен родиться в феврале 2023 года. Супруги ждут девочку.

В декабре появился слух о том, что у Орловой случился выкидыш. В скором времени артистка отреагировала на дезинформацию. Она возмутилась подобному высказываю, назвала журналистов, распространяющих такую информацию, «дном».

Звёзды,Ольга Орлова,
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