Орлова рассказала, почему ее муж не носит обручальное кольцо

Телеведущая и певица Ольга Орлова опубликовала в социальных сетях фото с супругом Валерием без обручального кольца.
Орлова объяснила, что муж не носит кольцо и опровергла слухи о том, что в их семье разлад. Артистка пошутила, что все средства ушли на ее украшение.
В 2021 году Орлова вышла замуж за бизнесмена по имени Валерий. Позже певица объявила о беременности. Ребенок должен родиться в феврале 2023 года. Супруги ждут девочку.
В декабре появился слух о том, что у Орловой случился выкидыш. В скором времени артистка отреагировала на дезинформацию. Она возмутилась подобному высказываю, назвала журналистов, распространяющих такую информацию, «дном».