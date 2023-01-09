Орлова рассказала, почему ее муж не носит обручальное кольцо

Телеведущая и певица Ольга Орлова опубликовала в социальных сетях фото с супругом Валерием без обручального кольца.

Фото: Газета.Ru Газета.Ru

Орлова объяснила, что муж не носит кольцо и опровергла слухи о том, что в их семье разлад. Артистка пошутила, что все средства ушли на ее украшение.

В 2021 году Орлова вышла замуж за бизнесмена по имени Валерий. Позже певица объявила о беременности. Ребенок должен родиться в феврале 2023 года. Супруги ждут девочку.