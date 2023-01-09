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3 часа назад

Вдова Пьера Нарцисса потратит около 50 тысяч рублей на ЭКО

Газета.Ru

Директор Пьера Нарцисса Сергей Дворцов раскрыл в беседе с mk.ru, во сколько вдове звезды Валерии Калачевой обойдется процедура ЭКО.

Вдова Пьера Нарцисса потратит около 50 тысяч рублей на ЭКО
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Дворцов отметил, что процесс подсадки биоматериала - "недорогой". Она потратит на процедуру около 50 тыс. рублей.

"Может, и меньше выйдет", - предположил менеджер.

По словам мужчины, вдова звезды хотела бы родить мальчика. Более того, женщина планирует сделать Дворцова крестным своего будущего ребенка. Директор не отказался от предложения.

"Она уверена, что таким образом Пьер Нарцисс как бы переродится в сыне", - объяснил Дворцов.

Звёзды,Пьер Нарцисс,
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