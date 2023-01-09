Вдова Пьера Нарцисса потратит около 50 тысяч рублей на ЭКО

Директор Пьера Нарцисса Сергей Дворцов раскрыл в беседе с mk.ru, во сколько вдове звезды Валерии Калачевой обойдется процедура ЭКО.

Фото: Газета.Ru Газета.Ru

Дворцов отметил, что процесс подсадки биоматериала - "недорогой". Она потратит на процедуру около 50 тыс. рублей.

"Может, и меньше выйдет", - предположил менеджер.

По словам мужчины, вдова звезды хотела бы родить мальчика. Более того, женщина планирует сделать Дворцова крестным своего будущего ребенка. Директор не отказался от предложения.