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2 часа назад

Ольга Орлова раскрыла набранный за время беременности вес

Мослентаиещё 2

Вес, набранный за время беременности, раскрыла на личной странице в запрещенной в РФ социальной сети Instagram, принадлежащей американской компании Meta Platforms Inc. (признана экстремистской организацией и запрещена в России), телеведущая Ольга Орлова.

Ольга Орлова раскрыла набранный за время беременности вес
Фото: МослентаМослента

«На сегодняшний день я набрала 15 килограммов. ПДР (предполагаемая дата родов — прим. «Мосленты») в феврале, думаю, еще восемь килограммов наберу», — предположила знаменитость.

Орлова также отметила, что начала сильно отекать. По ее словам, особенно страдают ноги, но иногда отекает и лицо.

Звёзды,Ольга Орлова,
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