Бекхэм публично обратилась к Пельтц на фоне слухов о вражде

Экс-солистка Spice Girls Виктория Бекхэм публично поздравила невестку Николу Пельтц с днем рождения. Соответствующий пост жена футболиста Дэвида Бекхэма опубликовала в своих социальных сетях.
Сегодня Николе Пельтц исполняется 28 лет. В день рождения невестки Виктория Бекхэм опубликовала совместное фото с Николой из личного архива.
"С днем рождения! Надеюсь, ты прекрасно проведешь этот день", - подписала снимок Виктория Бекхэм.
48-летняя Виктория Бекхэм впервые публично обратилась к Николе Пельтц на фоне слухов об их конфликте. Известно, что отношения между свекровью и невесткой обострились после того, как Пельтц дала откровенное интервью, в котором рассказала, что мать Бруклина чуть не испортила ей свадьбу. Никола заявила, что Виктория пообещала сшить ей подвенечное платье, но за несколько дней до свадьбы заявила, что ее портные с этой задачей не справятся. По этой причине Пельтц выбрала наряд от Valentino.