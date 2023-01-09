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2 часа назад

Виктория Бекхэм публично обратилась к Николе Пельтц на фоне слухов о вражде

Газета.Ru

Экс-солистка Spice Girls Виктория Бекхэм публично поздравила невестку Николу Пельтц с днем рождения. Соответствующий пост жена футболиста Дэвида Бекхэма опубликовала в своих социальных сетях.

Бекхэм публично обратилась к Пельтц на фоне слухов о вражде
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Сегодня Николе Пельтц исполняется 28 лет. В день рождения невестки Виктория Бекхэм опубликовала совместное фото с Николой из личного архива.

"С днем рождения! Надеюсь, ты прекрасно проведешь этот день", - подписала снимок Виктория Бекхэм.

48-летняя Виктория Бекхэм впервые публично обратилась к Николе Пельтц на фоне слухов об их конфликте. Известно, что отношения между свекровью и невесткой обострились после того, как Пельтц дала откровенное интервью, в котором рассказала, что мать Бруклина чуть не испортила ей свадьбу. Никола заявила, что Виктория пообещала сшить ей подвенечное платье, но за несколько дней до свадьбы заявила, что ее портные с этой задачей не справятся. По этой причине Пельтц выбрала наряд от Valentino.

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