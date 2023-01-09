Бекхэм публично обратилась к Пельтц на фоне слухов о вражде

48-летняя Виктория Бекхэм впервые публично обратилась к Николе Пельтц на фоне слухов об их конфликте. Известно, что отношения между свекровью и невесткой обострились после того, как Пельтц дала откровенное интервью, в котором рассказала, что мать Бруклина чуть не испортила ей свадьбу. Никола заявила, что Виктория пообещала сшить ей подвенечное платье, но за несколько дней до свадьбы заявила, что ее портные с этой задачей не справятся. По этой причине Пельтц выбрала наряд от Valentino.