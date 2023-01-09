Хейли Бибер призналась в проблемах с психикой

В интервью журналу Vogue американская модель рассказала, что после перенесенного микроинсульта весной 2022 года страдала от посттравматического стрессового расстройства.
Супруга певца Джастина Бибера призналась, что восстановление после случившегося давалось ей очень тяжело. Хейли очень боялась, что это может повториться снова и страдала от этих постоянных навязчивых и тревожных мыслей.
Модель отметила, что сам случившийся микроинсульт и его последствия стали самым страшным временем в ее жизни.
Проходить через это еще раз Хейли Бибер, по ее признанию, больше ни за что не хотела бы.