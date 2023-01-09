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3 часа назад

Хейли Бибер призналась в проблемах с психикой после микроинсульта

Мария Кимакович

В интервью журналу Vogue американская модель рассказала, что после перенесенного микроинсульта весной 2022 года страдала от посттравматического стрессового расстройства.

Хейли Бибер призналась в проблемах с психикой
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Супруга певца Джастина Бибера призналась, что восстановление после случившегося давалось ей очень тяжело. Хейли очень боялась, что это может повториться снова и страдала от этих постоянных навязчивых и тревожных мыслей.

Модель отметила, что сам случившийся микроинсульт и его последствия стали самым страшным временем в ее жизни.

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Проходить через это еще раз Хейли Бибер, по ее признанию, больше ни за что не хотела бы.

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Звёзды,Джастин Бибер,
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