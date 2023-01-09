Крис Эванс раскрыл имя возлюбленной

Поклонницы исполнителя роли Капитана Америка Криса Эванса рыдают, ведь актер влюблен и счастлив. Он впервые официально представил избранницу фанатам, а его друзья уверяют — свадьба не за горами.

Фото: Eva.ru Eva.ru

Несколько месяцев назад вездесущие папарацци запечатлели уникальные кадры с прогуливающимся по парку Крисом Эвансом, на руке которого кокетливо «повисла» португальская актриса Альба Баптиста.

Прятаться от репортеров влюбленные не стали, но и спешить с официальным заявлением явно не собирались. Лишь подводя итоги минувшего года Крис опубликовал забавное видео, в котором запечатлено как они с Альбой пугают друг друга, выпрыгивая из-за углов или со спины.

Сказать, что поклонницы 41-летнего «мстителя» и по совместительству самого сексуального в мире мужчины расстроены — не сказать ничего. Социальные сети кипят от возмущений, ведь 25-летняя актриса многим кажется не самой хорошей парой для идеального Эванса.