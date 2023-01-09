Звёзды
Новый год 2023
Психология
Еда
Любовь
Здоровье
Тесты
Красота
Гороскопы
+9° в 
USD 70.30EUR 75.08
Войти в почту
1 час назад

Крис Эванс раскрыл имя возлюбленной

Eva.ru

Поклонницы исполнителя роли Капитана Америка Криса Эванса рыдают, ведь актер влюблен и счастлив. Он впервые официально представил избранницу фанатам, а его друзья уверяют — свадьба не за горами.

Крис Эванс раскрыл имя возлюбленной
Фото: Eva.ruEva.ru

Несколько месяцев назад вездесущие папарацци запечатлели уникальные кадры с прогуливающимся по парку Крисом Эвансом, на руке которого кокетливо «повисла» португальская актриса Альба Баптиста.

Прятаться от репортеров влюбленные не стали, но и спешить с официальным заявлением явно не собирались. Лишь подводя итоги минувшего года Крис опубликовал забавное видео, в котором запечатлено как они с Альбой пугают друг друга, выпрыгивая из-за углов или со спины.

Сказать, что поклонницы 41-летнего «мстителя» и по совместительству самого сексуального в мире мужчины расстроены — не сказать ничего. Социальные сети кипят от возмущений, ведь 25-летняя актриса многим кажется не самой хорошей парой для идеального Эванса.

Но друзья знаменитости, с которыми уже успели побеседовать заокеанские журналисты, уверяют — Крис влюблен и счастлив как никогда. Более того, Баптиста понравилась семье актера и всему его окружению. Похоже, что свадьба пары не за горами. К тому же сам Эванс недавно заявлял, что мечтает создать семью и стать отцом.

Звёзды,Крис Эванс,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители