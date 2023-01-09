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1 час назад

Рита Ора появилась на публике без бюстгальтера в прозрачном платье

Lenta.ru

Популярная поп-исполнительница Рита Ора появилась на публике в откровенном наряде и смутила фанатов. Соответствующие снимки и комментарии приводит издание Daily Mail.

Рита Ора появилась на публике в прозрачном платье
Фото: Lenta.ruLenta.ru

32-летняя знаменитость посетила вечеринку перед церемонией «Золотого глобуса», которая проходила в Западном Голливуде. Певица выбрала для мероприятия фиолетовое платье длины макси, выполненном из прозрачной ткани. На размещенных кадрах видно, что звезда решила отказаться от бюстгальтера. При этом ее образ дополняли открытые туфли на шпильке, а волосы она собрала в объемный пучок, выпустив две пряди у лица.

Читатели портала возмутились внешним видом Оры, о чем принялись писать в комментариях под материалом. «Ее наряд так и говорит: "Посмотри на меня!"», «Она уже завела аккаунт на OnlyFans?», «Я не в восторге от тренда на прозрачную одежду. Да, отличная фигура, но безвкусный вид», «Некоторая одежда может подойти для спальни, но не для публичных выступлений», «Просто ужасно! Дешево и противно», — высказывались они.

Звёзды,Рита Ора,
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