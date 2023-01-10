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1 час назад

Плюс-сайз-звезда «Эйфории» показала фигуру в купальнике

Lenta.ruиещё 2

Американская плюс-сайз-модель и актриса Барби Феррейра показала фигуру в откровенном наряде и восхитила фанатов. Снимок опубликован на ее странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

Plus-size звезда "Эйфории" показала фигуру в купальнике
Фото: Lenta.ruLenta.ru

26-летняя знаменитость снялась во дворе собственного дома в разноцветном купальнике с широким вырезом, который оголял ее живот и грудь. На размещенном кадре звезда сериала «Эйфория» позирует у бассейна босиком, подняв руки над головой. Ее образ дополнили солнцезащитные очки, а на лице телезвезды отсутствовал макияж.

«Зима», — подписала Феррейра публикацию, которая набрала более 1,2 миллиона лайков. Подписчики восхитились внешним видом манекенщицы в комментариях под постом. «Секси», «О боже, красотка», «Нереальная», «Самая красивая», «Просто вау», «Восхищаюсь твоей красотой», — высказывались поклонники.

В апреле 2020 года Барби Феррейра также сфотографировалась обнаженной на веб-камеру для бренда Jacquemus. Ее сфотографировали топлес с соломенной сумкой упомянутой марки с кожаными ручками, которой она прикрывает голую грудь. На другом фото Феррейра предстает в зеленом бюстгальтере и широкой розовой шляпе.

Звёзды,Обнаженные модели,Плюс-сайз,Барби,
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