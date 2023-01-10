Настя Ивлеева прояснила статус отношений с бывшими

Отъезд Насти в Нью-Йорк заставил поволноваться фанатов шоу «Сердце Ивлеевой». Раз улетела без нового парня, отношениям конец и все было только ради шоу? Напомним, за симпатию звезды боролись полсотни парней. В финальном эпизоде селебрити выбрала 29-летнего Алексея Зловедова , с которым, как оказалось, была знакома ранее.

Блогерша не спешила прояснять ситуацию, но все же под новый год намекнула: все бывшие остались в прошлом. Но и это откровение было воспринято неоднозначно. Каждый понял признание как хотел. Леша вроде бы из 2022 года, но какой же он бывший, если отношения только начались? Самый надежный способ узнать правду — спросить у самой Насти, что поклонники и делали в комментариях. Да так настойчиво, что она сдалась и решила закрыть тему раз и навсегда.