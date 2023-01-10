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2 часа назад

Настя Ивлеева прояснила статус отношений с победителем шоу «Сердце Ивлеевой»

Super.ru

Отъезд Насти в Нью-Йорк заставил поволноваться фанатов шоу «Сердце Ивлеевой». Раз улетела без нового парня, отношениям конец и все было только ради шоу? Напомним, за симпатию звезды боролись полсотни парней. В финальном эпизоде селебрити выбрала 29-летнего Алексея Зловедова, с которым, как оказалось, была знакома ранее.

Настя Ивлеева прояснила статус отношений с бывшими
Фото: Super.ruSuper.ru

Блогерша не спешила прояснять ситуацию, но все же под новый год намекнула: все бывшие остались в прошлом. Но и это откровение было воспринято неоднозначно. Каждый понял признание как хотел. Леша вроде бы из 2022 года, но какой же он бывший, если отношения только начались? Самый надежный способ узнать правду — спросить у самой Насти, что поклонники и делали в комментариях. Да так настойчиво, что она сдалась и решила закрыть тему раз и навсегда.

Настя поделилась незатейливым кружочком в «Телеграме», на видео она лежит с маской для лица.

«Где Леша? Я в душе не е**, где-то в 2022-м они все остались. Про финальную серию "Сердце Ивлеевой", ребят, мы уже в будущем. Все осталось там, в двадцать втором году. Все уже закончилось», — объяснила селебрити.

Раз и Алексей попал в абстрактный список бывших, вопросов больше нет.

Звёзды,Алексей Зловедов,
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