Настя Ивлеева прояснила статус отношений с бывшими

Отъезд Насти в Нью-Йорк заставил поволноваться фанатов шоу «Сердце Ивлеевой». Раз улетела без нового парня, отношениям конец и все было только ради шоу? Напомним, за симпатию звезды боролись полсотни парней. В финальном эпизоде селебрити выбрала 29-летнего Алексея Зловедова, с которым, как оказалось, была знакома ранее.
Блогерша не спешила прояснять ситуацию, но все же под новый год намекнула: все бывшие остались в прошлом. Но и это откровение было воспринято неоднозначно. Каждый понял признание как хотел. Леша вроде бы из 2022 года, но какой же он бывший, если отношения только начались? Самый надежный способ узнать правду — спросить у самой Насти, что поклонники и делали в комментариях. Да так настойчиво, что она сдалась и решила закрыть тему раз и навсегда.
Настя поделилась незатейливым кружочком в «Телеграме», на видео она лежит с маской для лица.
«Где Леша? Я в душе не е**, где-то в 2022-м они все остались. Про финальную серию "Сердце Ивлеевой", ребят, мы уже в будущем. Все осталось там, в двадцать втором году. Все уже закончилось», — объяснила селебрити.
Раз и Алексей попал в абстрактный список бывших, вопросов больше нет.