Звёзды
Новый год 2023
Психология
Еда
Любовь
Здоровье
Тесты
Красота
Гороскопы
+1° в 
USD 70.30EUR 75.08
Войти в почту
2 часа назад

Рита Ора вышла в свет в экстремально прозрачном платье: фото

Super.ru

Британская певица продолжает шокировать публику своими откровенными нарядами на главных вечеринках Голливуда.

Рита Ора вышла в свет в экстремально прозрачном платье
Фото: Super.ruSuper.ru

В этот раз на препати премии «Золотой глобус» Рита Ора зашла слишком далеко. Селебрити ограничилась буквально одними трусами!

Благо грудь была прикрыта сиреневой накидкой с крупными кружевами. Но и ее полноценным предметом одежды назвать трудно. Возможно, по задумке автора, все внимание должно быть приковано к массивным серьгам в форме сердец. Но это не точно.

Super.ru

Впрочем, певица чувствовала себя в таком наряде более чем комфортно. Девушка вовсю позировала фотографам, а самые откровенные части тела, как ни удивительно, ни разу не попали на снимки — даже во время ее перемещений. В общем, смелости Риты и мастерству стилиста можно только позавидовать!

Звёзды,Рита Ора,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители