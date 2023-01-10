Рита Ора вышла в свет в экстремально прозрачном платье

Британская певица продолжает шокировать публику своими откровенными нарядами на главных вечеринках Голливуда.
В этот раз на препати премии «Золотой глобус» Рита Ора зашла слишком далеко. Селебрити ограничилась буквально одними трусами!
Благо грудь была прикрыта сиреневой накидкой с крупными кружевами. Но и ее полноценным предметом одежды назвать трудно. Возможно, по задумке автора, все внимание должно быть приковано к массивным серьгам в форме сердец. Но это не точно.
Впрочем, певица чувствовала себя в таком наряде более чем комфортно. Девушка вовсю позировала фотографам, а самые откровенные части тела, как ни удивительно, ни разу не попали на снимки — даже во время ее перемещений. В общем, смелости Риты и мастерству стилиста можно только позавидовать!