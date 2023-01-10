Звёзды
Новый год 2023
Психология
Еда
Любовь
Здоровье
Тесты
Красота
Гороскопы
+1° в 
USD 70.30EUR 75.08
Войти в почту
2 часа назад

Дмитрий Тарасов с супругой отметили 5-летие брака откровенной фотосессией

Super.ru

Первый юбилей молодой семьи — чем не повод вновь примерить костюм и белое платье? Хотя бы ради эффектного контента для соцсетей.

Тарасов с женой снялся в откровенной фотосессии
Фото: Super.ruSuper.ru

«Казалось, недавно мы расписались, а сегодня 5 лет совместной жизни! Родная моя, я хочу с тобой пройти всю жизнь! — разоткровенничался спортсмен и процитировал трек Мота: — Моя принцесска... Мое сокровище ЮНЕСКО».

На классическом образе жениха и невесты парочка не остановилась. Счастливые герои фотосета примерили кожаные куртки на голое тело, а затем и вовсе решили обойтись без них.

Откровенные кадры подписчики Тарасова приняли неоднозначно и принялись делиться жизненным опытом.

«Эти фото не для всеобщего показа. Прям так пытаетесь доказать свою любовь, обнаженные фото жены выставляете. Настоящая любовь не нуждается в рекламе», — негодует один комментатор. «Делать нечего. Портит свою жену голыми фотками», — добавляет другой. Как обычно, нашлись и защитники фотоэксперимента: «А что тут плохого? Все в пределах нормы». Во всяком случае, особо интимные детали предусмотрительно заретушированы... Судите сами.

Звёзды,Дмитрий Тарасов,ЮНЕСКО,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители