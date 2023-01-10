Тарасов с женой снялся в откровенной фотосессии

Первый юбилей молодой семьи — чем не повод вновь примерить костюм и белое платье? Хотя бы ради эффектного контента для соцсетей.

«Казалось, недавно мы расписались, а сегодня 5 лет совместной жизни! Родная моя, я хочу с тобой пройти всю жизнь! — разоткровенничался спортсмен и процитировал трек Мота: — Моя принцесска... Мое сокровище ЮНЕСКО ».

На классическом образе жениха и невесты парочка не остановилась. Счастливые герои фотосета примерили кожаные куртки на голое тело, а затем и вовсе решили обойтись без них.

«Эти фото не для всеобщего показа. Прям так пытаетесь доказать свою любовь, обнаженные фото жены выставляете. Настоящая любовь не нуждается в рекламе», — негодует один комментатор. «Делать нечего. Портит свою жену голыми фотками», — добавляет другой. Как обычно, нашлись и защитники фотоэксперимента: «А что тут плохого? Все в пределах нормы». Во всяком случае, особо интимные детали предусмотрительно заретушированы... Судите сами.