“Доярка из Хацапетовки” влюбилась в 18-летнего юношу

Российская актриса Евгения Осипова в 2022 году развелась с мужем, с которым состояла в браке более 11 лет. Однако сердце звезды сериала “Доярка из Хацапетовки” недолго оставалось свободным. Журналисты “СтарХита” назвали имя нового избранника Евгении.

Фото: Кадр из фильма "Несмотря ни на что" Кадр из фильма "Несмотря ни на что"

Новогодние каникулы Осипова провела в компании детей от первого брака – Максима и Софии, а также 18-летнего журналиста и продюсера Андрея Карпова (в интернете юноша известен ником Гликоген ТВ). Он опубликовал в соцсетях несколько снимков с близкими.

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“Евгения и Андрей вели себя как пара, держались за руки, парень ее постоянно обнимал, прицеловывал, — рассказали изданию очевидцы отдыха пары на московском ГУМ-катке.

Недавно Евгения публично в соцсетях поблагодарила избранника за букет цветов.