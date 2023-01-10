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2 часа назад

Самочувствие Виктории Бони резко ухудшилось после восхождения на гору в Чили

Vse42.ru

Российская телеведущая и блогер Виктория Боня рассказала о проблемах со здоровьем после покорения за границей очередной высоты.

Самочувствие Бони резко ухудшилось после восхождения на гору
Фото: Vse42.ruVse42.ru

Российская знаменитость, посетившая Чили на новогодних каникулах, решила покорить гору Охос дель Саладо, являющуюся самым высоким вулканом на планете. Во время такого экстремального отдыха звезда столкнулась с серьезными проблемами со здоровьем, о чем решила рассказать поклонникам в соцсети.

По словам ведущей, ее плохое самочувствие связано с адаптацией, она с трудом проходит акклиматизацию, передает издание "Дни.ру".

– Плохо, тяжело, но зато вот такая красота окружает, – поделилась блогер.

Это уже не первое восхождение Виктории Бони. Она призналась поклонникам, что каждый раз, когда ощущает головную боль, она думает, что больше не станет покорять горы.

Ранее редакция VSE42.Ru сообщала, что воры ограбили квартиру телеведущей Виктории Бони, пока она была в отпуске.

Звёзды,Виктория Боня,
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