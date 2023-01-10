Самочувствие Бони резко ухудшилось после восхождения на гору

Российская телеведущая и блогер Виктория Боня рассказала о проблемах со здоровьем после покорения за границей очередной высоты.

Российская знаменитость, посетившая Чили на новогодних каникулах, решила покорить гору Охос дель Саладо, являющуюся самым высоким вулканом на планете. Во время такого экстремального отдыха звезда столкнулась с серьезными проблемами со здоровьем, о чем решила рассказать поклонникам в соцсети.

По словам ведущей, ее плохое самочувствие связано с адаптацией, она с трудом проходит акклиматизацию, передает издание "Дни.ру".

– Плохо, тяжело, но зато вот такая красота окружает, – поделилась блогер.

Это уже не первое восхождение Виктории Бони. Она призналась поклонникам, что каждый раз, когда ощущает головную боль, она думает, что больше не станет покорять горы.