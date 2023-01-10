Мороз была против знакомства дочери с Собчак

Актриса Дарья Мороз в эфире YouTube-шоу Fametime TV рассказала о том, как переживала за знакомство дочери Анны с Ксенией Собчак.
В 2018 году Мороз рассталась с Константином Богомоловым, от которого и родила наследницу. Вскоре после этого режиссер начал встречаться с Собчак и практически сразу познакомил возлюбленную с дочерью.
"Сначала я была против. Потом села и подумала, что это ее жизнь, ее отец. Я не смогу какие-то углы срезать, они должны сами с этим разобраться", - объяснила Мороз.
Актриса призналась, что была насторожена тем, что Анна познакомится с мачехой. Однако впоследствии у Собчак сложились хорошие отношения с девочкой.
"Я на самом деле благодарна Ксении. Все проходит дружелюбно, тепло. Аня приезжает всегда в хорошем моральном состоянии. Общаемся ли мы с Ксенией? Нет. И, наверное, это правильно", - поделилась артистка.