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1 час назад

Дарья Мороз призналась, что была против знакомства дочери с Собчак

Газета.Ru

Актриса Дарья Мороз в эфире YouTube-шоу Fametime TV рассказала о том, как переживала за знакомство дочери Анны с Ксенией Собчак.

Мороз была против знакомства дочери с Собчак
Фото: Газета.RuГазета.Ru

В 2018 году Мороз рассталась с Константином Богомоловым, от которого и родила наследницу. Вскоре после этого режиссер начал встречаться с Собчак и практически сразу познакомил возлюбленную с дочерью.

"Сначала я была против. Потом села и подумала, что это ее жизнь, ее отец. Я не смогу какие-то углы срезать, они должны сами с этим разобраться", - объяснила Мороз.

Актриса призналась, что была насторожена тем, что Анна познакомится с мачехой. Однако впоследствии у Собчак сложились хорошие отношения с девочкой.

"Я на самом деле благодарна Ксении. Все проходит дружелюбно, тепло. Аня приезжает всегда в хорошем моральном состоянии. Общаемся ли мы с Ксенией? Нет. И, наверное, это правильно", - поделилась артистка.

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