Рита Дакота объяснила, почему больше не хочет замуж

Российская певица уже три года счастлива вместе с Федором Белогаем, но регистрировать отношения пара не спешит.
Такое решение влюбленные приняли обоюдно. Девушка объяснила, что сейчас брак ни ее, ни Федора не интересует.
«Я уже давала клятву. И в загсе (у нас была очень пышная свадьба, прогремевшая на всю страну), и даже в храме (у нас было настоящее венчание с батюшкой, где я была искренней в своих клятвах и не нарушила их). Но оказалось, что ни одно, ни другое не в силах уберечь меня от горького разочарования...» — написала звезда в Инстаграме (запрещен в РФ).
Семья для Риты — это доверие и преданность, а они в отношениях влюбленных есть и без штампа.
Разумеется, второе замужество девушка не исключает, как и рождение еще одного ребенка. Однако ни осуждение со стороны общества, ни комментарии даже преданных поклонников мнения влюбленных о браке не изменят. Впрочем, к критике Рите не привыкать. В конце ноября на певицу набросились хейтеры за кадры с балийской виллы.