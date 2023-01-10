Рита Дакота объяснила, почему больше не хочет замуж

«Я уже давала клятву. И в загсе (у нас была очень пышная свадьба, прогремевшая на всю страну), и даже в храме (у нас было настоящее венчание с батюшкой, где я была искренней в своих клятвах и не нарушила их). Но оказалось, что ни одно, ни другое не в силах уберечь меня от горького разочарования...» — написала звезда в Инстаграме (запрещен в РФ).