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3 часа назад

Рита Дакота объяснила, почему больше не хочет замуж

Super.ru

Российская певица уже три года счастлива вместе с Федором Белогаем, но регистрировать отношения пара не спешит.

Рита Дакота объяснила, почему больше не хочет замуж
Фото: Super.ruSuper.ru

Такое решение влюбленные приняли обоюдно. Девушка объяснила, что сейчас брак ни ее, ни Федора не интересует.

«Я уже давала клятву. И в загсе (у нас была очень пышная свадьба, прогремевшая на всю страну), и даже в храме (у нас было настоящее венчание с батюшкой, где я была искренней в своих клятвах и не нарушила их). Но оказалось, что ни одно, ни другое не в силах уберечь меня от горького разочарования...» — написала звезда в Инстаграме (запрещен в РФ).

Семья для Риты — это доверие и преданность, а они в отношениях влюбленных есть и без штампа.

Разумеется, второе замужество девушка не исключает, как и рождение еще одного ребенка. Однако ни осуждение со стороны общества, ни комментарии даже преданных поклонников мнения влюбленных о браке не изменят. Впрочем, к критике Рите не привыкать. В конце ноября на певицу набросились хейтеры за кадры с балийской виллы.

Звёзды,Рита Дакота,
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