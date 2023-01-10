68-летняя модель показала свою фигуру в купальнике

Сейчас фотомодель путешествует по острову Пэррот-Кей в Карибском море.

Фото: runews24.ru runews24.ru

68-летняя американская модель Кристи Бринкли восхитила пользователей своим внешним видом.

На своей странице в социальных сетях фотомодель опубликовала снимок, на котором она позирует на пляже в красном купальнике.

Модель пояснила, что на данный момент проводит время на острове Пэррот-Кей в Карибском море. Она призналась, что испытывала дискомфорт в области плеч и шеи, поэтому прибегла к услугам массажиста.

Поклонники не устают восхищаться потрясающим внешним видом звезды, отмечая, что она совсем не выглядит на свой возраст.

«Хочу выглядеть так же в свои 68 лет!»;

«Ты выглядишь прекрасно во всем, но красный тебе невероятно идет»;