Супермодель снялась в "голом" платье на пляже

Бразильская супермодель, бывший "ангел" Victoria's Secret Алессандра Амбросио опубликовала новые фотографии из отпуска. Снимками она поделилась в социальных сетях. 41-летняя Алессандра Амбросио поделилась с подписчиками в социальных сетях новым фото, на котором предстала в откровенном образе. Перед камерой модель позировала в "голом" платье из бежевой вязки. Образ дополнили перчатки в тон, бусы и кольца. Алессандра снималась без макияжа и укладки. Модель уже несколько дней отдыхает в Мексике вместе с семьей. Поклонники восхитились красотой фигуры модели и написали в комментариях: "Невероятная", "Вау, это безумие", "Сексуально", "Вы как хорошее вино, становитесь все лучше с каждым годом", "Потрясающая". Только неделю назад модель Алессандра Амбросио выкладывала в социальных сетях фотографии, сделанные на горнолыжном курорте в Парк-Сити (штат Юта, США). Звезда позировала в купальнике и шубе на фоне заснеженных гор. Ранее сообщалось, что Алессандра Амбросио встретила Рождество с семьей в Юте.