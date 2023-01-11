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1 час назад

Бородина высказалась о наказании детей ремнем

Мослентаиещё 3

О наказании детей ремнем высказалась в запрещенной в РФ социальной сети Instagram, принадлежащей американской компании Meta Platforms Inc. (признана экстремистской организацией и запрещена в России), популярная телеведущая и блогер Ксения Бородина.

Бородина высказалась о наказании детей ремнем
Фото: МослентаМослента

«Если у вас есть цель сломать своего ребенка, то ремнем вы быстро этого добьетесь. Он вырастет злым, научится не доверять, у него будет низкая самооценка», — написала она в сторис в ответ на вопрос одного из подписчиков.

Бородина подчеркнула, что любит воспитанных детей и терпеть не может истерик, но воспитывать ремнем — точно не ее метод.

«Иногда достаточно моего взгляда», — заявила телеведущая. Если взгляд не помогает, можно отменить прогулку или оставить ребенка без мультика, добавила она.

Звёзды,Ксения Бородина,
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