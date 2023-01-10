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2 часа назад

Нюша в образе «черной пантеры» восхитила пользователей сети

Мослента

Певица Нюша (Анна Шурочкина) в образе «черной пантеры» восхитила пользователей запрещенной в РФ социальной сети Instagram, принадлежащей американской компании Meta Platforms Inc. (признана экстремистской организацией и запрещена в России).

Нюша в образе «черной пантеры» восхитила народ
Фото: МослентаМослента

Артистка опубликовала видеоролик, в котором запечатлено ее дефиле на фоне ночного города. Исполнительница появилась перед камерой в черном латексном платье без бретелей. Образ Нюша дополнила чокером, волосы собрала в высокий хвост, а в макияже сделала акцент на глаза.

«Пантера», «Великолепная и шикарная Багира», «Повезло мужу, очень повезло», «Красотка», «Вот это мамочка», «Кошечка», «Богиня», «Вы прекрасны», «Нереальная женщина», — написали комплименты поклонники.

Ранее Варнава удивила новым образом пользователей сети. Она появилась перед подписчиками в спортивных штанах, белой футболке и халате.

Звёзды,Анна Шурочкина,
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