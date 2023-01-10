Звезды, которые уменьшили желудок ради похудения

Многие звезды не позволяют себе запускать себя и набирать даже парочку лишних килограммов. Однако есть люди, которые не могут заставить себя правильно питаться и заниматься спортом. Для этого есть специальные процедуры и одна из них — резекция желудка. В рамках этой операции человеку уменьшают желудок хирургическим путем, он начинает меньше есть и быстро худеет. В материале “Рамблера” — о звездах, которые решились на такой экстремальный способ ради сброса лишнего веса.

Мэрайя Кэри

В молодости певица имела фигуру, о которой могли только мечтать ее поклонницы. У нее была пышная грудь, узкая талия и тонкие ноги. Однако с возрастом звезда начала набирать вес, и на это обратили внимание журналисты. Кэри не раз спрашивали про ее тело, на что она отвечала, что довольна своей формой. Однако в 2017 году она неожиданно для всех удалила часть своего желудка. Операцию проводили в элитной клинике в Лос-Анджелесе.

Как рассказал инсайдер, звезде действительно нравилось свое тело, но она решилась на операцию из-за того, что ей надоели насмешки в социальных сетях. Кроме того, на одном из туров она почувствовала, что ей тяжело выступать, поэтому решила уменьшить желудок. Спустя несколько месяцев она уже ходила по красной дорожке в облегающем платье.

Келли Осборн

С карантина дочь Оззи Осборна вышла подозрительно похудевшей. Пока звезды жаловались, что они стремительно набирали килограммы, сидя дома, певица показывала роскошную фигуру. Сначала звезда рассказывала, что изменила свое питание и увлеклась тренировками, а потом все-таки раскрыла правду.

Оказалось, что еще на карантине Осборн сделала операцию по уменьшению желудка. В интервью она намекнула, что страдала психологически из-за проблем с лишним весом. Сначала, по словам девушки, она разобралась со своей головой, а потом оказалась готова работать над лишним весом.

“Я сделала и горжусь этим. Остальные могут говорить что угодно, мне плевать. Это лучшее мое решение в жизни”

Роб Кардашьян

Не только женщины прибегают к операциям по уменьшению желудка. Звездные мужчины, желающие похудеть, тоже обращаются к пластическим хирургам. Одним из таких стал единственный сын клана Кардашьян-Дженнер Роб. В молодости он был завидным холостяком, так как имел идеальное тело и приятную внешность. Так он познакомился с моделью Блэк Чайной. Они встречались некоторое время, у пары родилась дочь, но счастье было недолгим.