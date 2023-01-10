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54 минуты назад

Элджей встречается с «копией Ивлеевой»

Popcake.tv

Последние несколько месяцев Элджей и Анастасия Ивлеева всячески подогревали слухи о своем воссоединении. Парочка не стеснялась целоваться на сцене, гулять в обнимку по центру Москвы и ходить друг к другу в гости. Но, кажется, теперь таким «дружеским» встречам пришел конец. Элджей перестал скрывать свои новые отношения и показал публике возлюбленную.

Элджей встречается с «копией Ивлеевой»
Фото: РИА НовостиРИА Новости

На днях рэпер Арут отмечал свой день рождения. В числе гостей был Элджей. На торжество он пришел не один, а в компании блондинки с короткой стрижкой. Многие даже решили, что артист пришел с Ивлеевой, но это «другая Настя».

Popcake.tv

Кажется, артист остается верен своему типажу. Ведь Анастасия Осмоловская – копия теледивы. У нее короткие прямые волосы и «пацанский» стиль в одежде. Новая девушка рэпера работает фотографом. Причем, познакомился Элджей с ней как раз на работе. Парочка давно сотрудничает вместе.

Пока ни он, ни она не комментируют свой роман. Однако на мероприятии Алексей обнимал и целовал Настю. У гостей не осталось сомнений, что между ними искра.

Отметим, что Ивлеева также косвенно подтвердила, что ее экс-супруг «занят». У себя в микроблоге она зареклась оставить всех бывших в 2022 году.

Звёзды,Анастасия Ивлеева,Анастасия Осмоловская,
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