Супермодель 90-х Татьяна Патитц скончалась в возрасте 56 лет

Супермодель Татьяна Патитц умерла в возрасте 56 лет. Об этом сообщает Vogue.

Фото: Газета.Ru Газета.Ru

Подробности кончины знаменитой модели 90-х годов не называются.

Татьяна Патитц родилась 25 марта 1966 года в Гамбурге, в ФРГ, в семье танцовщицы эстонского происхождения и журналиста из Германии. Детство она провела в Швеции. В возрасте 17 лет она заняла третье место в местном конкурсе модельного агентства Elite Model Look и получила контракт на работу в Париже, переехав туда в 1983-м.

Карьера Татьяны Патитц пошла вверх в 1985-м, когда она попала в объектив фотографа Петера Линдберга - в дальнейшем они будут плодотворно сотрудничать в течение 30 лет. Модель снималась для европейских изданий, в том числе и Vogue, у Ирвина Пенна, Хельмута Ньютона, Стивена Майзела, Жиля Бенсимона.

В круг супермоделей 90-х Татьяна Патитц попала благодаря известному снимку Петера Линдберга 1990 года, на котором были запечатлены ведущие модели того времени - вместе с ней снялись Наоми Кэмпбелл, Синди Кроуфорд, Линда Евангелиста и Кристи Терлингтон. В общей сложности в течение 90-х годов модель появилась на 200 обложках по всему миру, в том числе, семь раз она украсила Vogue.

В 2004 году Татьяна Патитц родила сына Иону и стала реже выходить на подиумы. Со временем она все активнее занималась благотворительностью - в частности, защитой животных. В 2010-х ее интересы сфокусировались на отстаивании прав ЛГБТ-людей, информированию о распространении ВИЧ-инфекции, борьбе с эйджизмом и гендерным неравенством.

В последнее время она оставалась лицом косметических брендов L'Oreal и Shiseido.