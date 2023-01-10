Подсчитана стоимость пластических операций на лице Киркорова

«Это, конечно, смотря где делать, но такое лицо стоит ближе к миллиону. Цена будет зависеть от уровня клиники. Круговая подтяжка — это где-то от 350 тысяч и до миллиона [рублей]. И еще дополнительно другие процедуры. Но я думаю, что Филипп Киркоров делает это не в России», — заявила она.