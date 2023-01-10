Сестра Фриске рассказала о вещем сне перед смертью певицы

Девушке приснилась дата смерти Жанны Фриске. Несмотря на то, что популярной певицы не стало еще в 2015 году, ее имя и лучшие хиты до сих пор на слуху, а фанаты никак не могут смириться со смертью кумира. Харизматичная певица ушла в 40 лет без лишних зрителей — отсюда и многочисленные мистические теории и трактовки ее смерти. Не так давно своей версией поделился Влад Лисовец, стилист и ее хороший друг. По его мнению, болезнь Фриске — знак для всех завистников.

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Близкие экс-солистки «Блестящих», как оказалось, тоже хранят в памяти загадочные детали тех лет. Родная сестра знаменитости Наталья и Жанна на отдельных кадрах похожи как две капли воды. Девушка поделилась таинственными подробностями своего вещего сновидения в Инстаграме (запрещен в РФ). Во сне к ней пришел покойный друг и назвал два числа. Сначала Наталья не понимала, что означает это «послание».

«В 2014 году мне снился покойный друг, который назвал цифры 15 и 9. Пятнадцатого не стало Жанны, а 9 — это число моей Лу».

Лу — дочь Натальи Луна, которая родилась в апреле 2022 года.

Имя тоже пришло во сне, правда не Наталье, а ее бывшему мужу.

«Когда решила, что уже 100% будет Луна, мне через какое-то время пишет бывший муж и говорит: назови дочь Луна, мне это имя приснилось. Вот как такое вообще возможно?» — удивляется сестра Жанны.