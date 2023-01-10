Ивлееву подозревают в отношениях с Александром Молочниковым

Напомним, что не так давно завершилось шоу «Сердце Ивлеевой». В финале Анастасия выбрала Алексея. Однако жизнь с ним у нее так и не сложилась. У себя в микроблоге Ивлеева четко написала, что всех бывших оставляет в прошлом году. Она поблагодарила мужчин, которые до этого были с ней, но заявила, что ей пора двигаться дальше. Но кто же стал новым возлюбленным теледиву?