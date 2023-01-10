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1 час назад

Ивлееву подозревают в отношениях с Александром Молочниковым

Popcake.tv

Перед Новым годом Анастасия Ивлеева покинула Россию. Теледива улетела в Америку. Оттуда девушка выкладывает радостными снимки и романтично подписывает их.

Ивлееву подозревают в отношениях с Александром Молочниковым
Фото: Popcake.tvPopcake.tv

«Love love love», – пишет Ивлеева, интригуя поклонников.

Напомним, что не так давно завершилось шоу «Сердце Ивлеевой». В финале Анастасия выбрала Алексея. Однако жизнь с ним у нее так и не сложилась. У себя в микроблоге Ивлеева четко написала, что всех бывших оставляет в прошлом году. Она поблагодарила мужчин, которые до этого были с ней, но заявила, что ей пора двигаться дальше. Но кто же стал новым возлюбленным теледиву?

В Сети пишут о ее романе с Александром Молочниковым. Режиссер снял артистку в своем новом проекте «Монастырь», где дал Ивлеевой главную роль. Поговаривают, что именно во время съемок между ними вспыхнула страсть. Напомним, Молчников не так давно расстался с Екатериной Варнавой, поэтому его сердце свободно. Поклонники уверены, что у пары есть все шансы создать семью.

Звёзды,Анастасия Ивлеева,Александр Молочников,
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