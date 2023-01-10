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1 час назад

Маша Распутина заверила, что не пустит к себе в дом женихов дочери

Газета.Ruиещё 2

Певица Маша Распутина в интервью MK.ru подчеркнула, что выгонит из своего дома потенциального жениха 22-летней дочери Марии.

Маша Распутина заверила, что не пустит к себе в дом женихов дочери
Фото: Газета.RuГазета.Ru

"Нет, еще рано, я не готова. Выгоню сразу! Даже пусть и не думает. Она должна стать чем-то и кем-то в этой жизни, а уже потом женихов искать", - высказалась Распутина.

Звезда считает, что девушке стоит самой сначала стать "интеллектуальным существом", чтобы ее позвал под венец "нормальный жених с интеллектом".

Распутина пообещала, что они с дочерью будут активно развиваться и самосовершенствоваться. При этом исполнительница призналась, что не знала о том, что ее дочь иногда выкладывает откровенные снимки в социальные сети.

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