Маша Распутина заверила, что не пустит к себе в дом женихов дочери

Певица Маша Распутина в интервью MK.ru подчеркнула, что выгонит из своего дома потенциального жениха 22-летней дочери Марии.
"Нет, еще рано, я не готова. Выгоню сразу! Даже пусть и не думает. Она должна стать чем-то и кем-то в этой жизни, а уже потом женихов искать", - высказалась Распутина.
Звезда считает, что девушке стоит самой сначала стать "интеллектуальным существом", чтобы ее позвал под венец "нормальный жених с интеллектом".
Распутина пообещала, что они с дочерью будут активно развиваться и самосовершенствоваться. При этом исполнительница призналась, что не знала о том, что ее дочь иногда выкладывает откровенные снимки в социальные сети.