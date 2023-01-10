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1 час назад

Вдова Пьера Нарцисса заявила о планах родить сына от умершего мужа

Газета.Ru

Вдова певца Пьера Нарцисса в беседе с kp.ru заверила, что хочет родить ребенка от своего умершего супруга. Валерия Калачева уточнила, что музыкант еще при жизни сдал свой биоматериал.

Вдова Пьера Нарцисса заявила о планах родить сына от умершего мужа
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Она подчеркнула, что если биоматериал Нарцисса не подойдет для оплодотворения, то она воспользуется клетками его внебрачного сына из Африки.

"Конечно, я хочу ребенка от мужа. Но у меня есть биоматериалы от обоих. В случае с сыном материал уже обследован, все анализы в порядке, осталось только транспортировать его из Африки. Это, кстати, целая проблема", - пожаловалась Калачева.

Она добавила, что биоматериал Пьера Нарцисса находится в московской клинике, однако его все еще предстоит проверить. Вместе с этим вдова музыканта заверила, что вынашивать ребенка планирует самостоятельно.

Звёзды,Пьер Нарцисс,
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