Вдова Пьера Нарцисса заявила о планах родить сына от умершего мужа

Вдова певца Пьера Нарцисса в беседе с kp.ru заверила, что хочет родить ребенка от своего умершего супруга. Валерия Калачева уточнила, что музыкант еще при жизни сдал свой биоматериал.
Она подчеркнула, что если биоматериал Нарцисса не подойдет для оплодотворения, то она воспользуется клетками его внебрачного сына из Африки.
"Конечно, я хочу ребенка от мужа. Но у меня есть биоматериалы от обоих. В случае с сыном материал уже обследован, все анализы в порядке, осталось только транспортировать его из Африки. Это, кстати, целая проблема", - пожаловалась Калачева.
Она добавила, что биоматериал Пьера Нарцисса находится в московской клинике, однако его все еще предстоит проверить. Вместе с этим вдова музыканта заверила, что вынашивать ребенка планирует самостоятельно.