Вдова Пьера Нарцисса заявила о планах родить сына от умершего мужа

"Конечно, я хочу ребенка от мужа. Но у меня есть биоматериалы от обоих. В случае с сыном материал уже обследован, все анализы в порядке, осталось только транспортировать его из Африки. Это, кстати, целая проблема", - пожаловалась Калачева.