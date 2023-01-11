Карпович рассказала о новом возлюбленном

Звезда отметила, что ее возлюбленный не является артистом.
Актер Павел Прилучный после развода с коллегой Агатой Муцениеце стал больше времени проводить в компании актрисы Мирославы Карпович. Звезды вместе ездили отдыхать и не раз появлялись на светских мероприятиях. Общественность была уверена, что Прилучный закрутил роман с Карпович. Однако артист оппроверг эту информацию, отметив, что между ним и актрисой была близкая дружба.
Долгое время пользователи Сети считали, что Мирослава никак не может забыть Павла — на это намекали ее философские посты, стихи и клипы. Но, как сейчас стало известно, знаменитость уже забыла о женатом Прилучном и устроила свою личную жизнь.
«Праздники провела с любимым (он не артист) и его семьей. Моя мама и младшая сестра Кристина с женихом отмечали в Таиланде, младший брат Андрюшка — с большой компанией друзей. Мы были рады, что каждый придумал себе праздник по своему желанию, но все были на видеосвязи», — рассказала Карпович изданию KP.ru.