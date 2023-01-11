Карпович рассказала о новом возлюбленном

«Праздники провела с любимым (он не артист) и его семьей. Моя мама и младшая сестра Кристина с женихом отмечали в Таиланде, младший брат Андрюшка — с большой компанией друзей. Мы были рады, что каждый придумал себе праздник по своему желанию, но все были на видеосвязи», — рассказала Карпович изданию KP.ru.