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2 часа назад

Карпович рассказала о новом возлюбленном

WomanHit.ruиещё 1

Звезда отметила, что ее возлюбленный не является артистом.

Карпович рассказала о новом возлюбленном
Фото: WomanHit.ru WomanHit.ru

Актер Павел Прилучный после развода с коллегой Агатой Муцениеце стал больше времени проводить в компании актрисы Мирославы Карпович. Звезды вместе ездили отдыхать и не раз появлялись на светских мероприятиях. Общественность была уверена, что Прилучный закрутил роман с Карпович. Однако артист оппроверг эту информацию, отметив, что между ним и актрисой была близкая дружба.

Долгое время пользователи Сети считали, что Мирослава никак не может забыть Павла — на это намекали ее философские посты, стихи и клипы. Но, как сейчас стало известно, знаменитость уже забыла о женатом Прилучном и устроила свою личную жизнь.

«Праздники провела с любимым (он не артист) и его семьей. Моя мама и младшая сестра Кристина с женихом отмечали в Таиланде, младший брат Андрюшка — с большой компанией друзей. Мы были рады, что каждый придумал себе праздник по своему желанию, но все были на видеосвязи», — рассказала Карпович изданию KP.ru.

Звёзды,Агата Муцениеце,Мирослава Карпович,Павел Прилучный,
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