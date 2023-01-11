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1 час назад

Виктор Салтыков признался, что закодировался после просьб жены

runews24.ru

Виктор и Ирина Салтыковы были женаты восемь лет. Однако экс-возлюбленные много пережили в браке. Музыкант откровенно рассказал про решение закодироваться после просьб бывшей жены.

Салтыков признался, что закодировался после просьб жены
Фото: runews24.rurunews24.ru

Сейчас бывшие супруги не упускают момента обвинить друг друга в злоупотреблении алкоголем. Виктор признается, во время брака с Ириной решился закодироваться. Просьбы жены смогли повлиять на певца. По словам Салтыкова, если бы не бывшая супруга, то к такому решению он бы не пришел.

«Мне было страшно, но даже это я смог сделать ради женщины. Лишь бы у нас все было гладко — я этого хотел», - рассказал Виктор в YouTube-шоу PROжизнь.

Певец отмечает, что главной задачей для него было убедить супругу в том, что он не болен алкоголизмом. По словам артистка, сделать это было сложно, Ирина это «вбила в себе в голову».

Процедура на Салтыкова не повлияла, он считает, что не испытывал проблем с алкоголем. Певец, по его словам, выпивал только после концерта.

Сейчас артисты не общаются и часто нелестно высказываются друг о друге. Салтыкова к женитьбе побудила беременность Ирины. Как признается музыкант, он не хотел связывать себя узами брака с девушкой.

Звёзды,Виктор Салтыков,Ирина Салтыкова,
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