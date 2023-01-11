Белла Хадид снялась на пляже в купальнике

Супермодель Белла Хадид показала фигуру в купальнике на пляже. Снимком она поделилась в социальных сетях.

Фото: Соцсети Соцсети

На данный момент модель находится на отдыхе. Она поделилась серией фотографий из отпуска. На одной из них она лежит на пляже в купальнике.

В кадре находится только Хадид. Она лежит на полотенце и одета в бикини с цветочным принятом и кружевом. На глазах у нее черные очки, а на голове — повязка.

Соцсети

Судя по остальным кадрам, на отдых модель поехала со своими друзьями. Она отдыхает на побережье и ныряет с маской, а также наслаждается природой.