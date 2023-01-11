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1 час назад

Белла Хадид снялась на пляже в купальнике

Мира Маркина

Супермодель Белла Хадид показала фигуру в купальнике на пляже. Снимком она поделилась в социальных сетях.

Белла Хадид снялась на пляже в купальнике
Фото: СоцсетиСоцсети

На данный момент модель находится на отдыхе. Она поделилась серией фотографий из отпуска. На одной из них она лежит на пляже в купальнике.

В кадре находится только Хадид. Она лежит на полотенце и одета в бикини с цветочным принятом и кружевом. На глазах у нее черные очки, а на голове — повязка.

Соцсети

Судя по остальным кадрам, на отдых модель поехала со своими друзьями. Она отдыхает на побережье и ныряет с маской, а также наслаждается природой.

Белла Хадид дебютировала в кино

Ранее сообщалось, что Беллу Хадид признали самым стильным человеком на планете.

Звёзды,Белла Хадид,
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