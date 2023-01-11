Слава оправдалась за отпуск с бывшим мужем

Певица Слава уже несколько недель плачет на камеру и рассказывает публике о том, как она страдает после разрыва со своим гражданским мужем Анатолием. Однако на днях она отправилась вместе с экс-супругом в отпуск на Мальдивы.

Фото: Popcake.tv Popcake.tv

Фанаты Славы сразу предположили, что они воссоединились. Однако певица решила опровергуть эти домыслы.

Оказалось, что они действительно вместе в отпуске, правда, Анатолий живет в другом номере. Отправиись они в путешествие только из-за того, что у ниих общая дочь.

Слава заявила, что они «близкие люди» и родители общего ребенка, не более того. Кстати, Слава даже закрывает эмодзи лицо Анатолия в своих социальных сетях. Судя по всему, она решительно настроена на то, чтобы найти себе нового избранника.