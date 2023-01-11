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1 час назад

«Мы близкие люди»: Слава оправдалась за отпуск с бывшим мужем

Popcake.tv

Певица Слава уже несколько недель плачет на камеру и рассказывает публике о том, как она страдает после разрыва со своим гражданским мужем Анатолием. Однако на днях она отправилась вместе с экс-супругом в отпуск на Мальдивы.

Слава оправдалась за отпуск с бывшим мужем
Фото: Popcake.tvPopcake.tv

Фанаты Славы сразу предположили, что они воссоединились. Однако певица решила опровергуть эти домыслы.

Оказалось, что они действительно вместе в отпуске, правда, Анатолий живет в другом номере. Отправиись они в путешествие только из-за того, что у ниих общая дочь.

Слава заявила, что они «близкие люди» и родители общего ребенка, не более того. Кстати, Слава даже закрывает эмодзи лицо Анатолия в своих социальных сетях. Судя по всему, она решительно настроена на то, чтобы найти себе нового избранника.

Напомним, Слава была вместе с Анатолием почти 20 лет. По ее словам, в последнее время в их отношениях стали происходить странные вещи, хотя раньше все было хорошо. Сам Анатолий признался, что не хотел бы расставаться со звездой или хотя бы сохранил бы с ней дружеские отношения.

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