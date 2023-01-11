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23 минуты назад

Игорь Салтыков рассказал, что закодировался из-за бывшей жены

Мария Каткова

Певец Игорь Салтыков рассказал о том, как был вынужден закодироваться от алкогольной зависимости. Об этом сообщает StarHit.

Салтыков рассказал, почему закодировался
Фото: Кадр из программы "Судьба человека"Кадр из программы "Судьба человека"

Как рассказал певец, пройти процедуру ему пришлось из-за экс-супруги. Она подозревала звезду в алкоголизме. Сам Салтыков говорит, что не причислял себя к людям, злоупотребляющим спиртным. Однако, чтобы доказать это Ирине Салтыковой, он решил закодироваться.

После того, как он прошел процедуру, его жизнь не изменилась, так как и до этого он выпивал редко. Певец рассказал, что мог перебрать после концертов, но после этого долго не употреблял алкоголь.

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Спустя много лет после развода Салтыков не любит пересекаться со своей экс-супругой. Он утверждает, что женился вынужденно из-за того, что девушка забеременела от него.

"Я не хотел жениться до тех пор, пока бывшая не забеременела. В принципе мог выбрать другую вторую половину — были хорошие девчонки"

Ранее сообщалось, что дочь Ирины Салтыковой эмигрировала в Великобританию.

Звёзды,Ирина Салтыкова,
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