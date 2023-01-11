Киркоров описал свою пластику фразой «девственного ничего нет»

«Я обязан сегодня следить за своим внешним видом, и никто меня в этом разубедить не может. Мне совершенно все равно, если кто-то скажет: "Ой, он к пластическому хирургу ходит!" Да, хожу. Чтобы не вызывать тошно-рвотный рефлекс у зрителей» — заявил он.